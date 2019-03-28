2019-03-28T12:37:32+03:00
Общество

На заводе «Титан-Полимер» в Моглино из общего числа работников будет работать 80% псковичей

Также руководство предприятие сделает ставку на молодых специалистов
Виталий Суриков
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Из приглашенных специалистов в Псковскую область приедут только главные технологи. Фото: предприятие "Титан-Полимер".Из приглашенных специалистов в Псковскую область приедут только главные технологи. Фото: предприятие "Титан-Полимер".
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На заводе «Титан-Полимер» в Моглино 80% от общего количества работников будут занимать псковичи. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом рассказал генеральный директор предприятия Герман Петрушко на 31-ой сессии областного Собрания депутатов.

- Использовать иностранную рабочую силу на предприятии мы не планируем, рассказал Герман Львович. - В Псков приедут несколько специалистов с головного предприятия, чтобы передавать работникам свой опыт по производственным вопросам.

Также руководство предприятия заметило, что они заинтересованы в молодых специалистах. Герман Петрушко заметил, что они готовы сотрудничать с Псковским государственным университетом. Студенты могут обучиться основам производства, пройти практику на предприятии, после чего трудоустроиться. Одним из главных критериев при трудоустройстве - желание к самосовершенствованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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