2019-03-28T14:00:08+03:00
Общество

Предприятие «Титан-Полимер» готово к сотрудничеству с Псковским областным Собранием депутатов

Первоначально такое предложение выдвинул представитель фракции ЛДПР Антон Минаков
Виталий Суриков
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Группа парламентариев из областного Собрания депутатов будет сотрудничать с представителями "Титан-Полимера" для информирования общественности.Группа парламентариев из областного Собрания депутатов будет сотрудничать с представителями "Титан-Полимера" для информирования общественности.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Предприятие «Титан-Полимер» готово к плотному сотрудничеству с Псковским областным Собранием депутатов. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом заявил генеральный директор производства Герман Петрушко на 31-ой сессии регионального парламента.

С такой инициативой выступил представитель фракции ЛДПР Антон Минаков. Он спросил у генерального директора «Титан-Полимера» готовы ли они вместе с группой депутатов информировать общественность о будущем производстве. Также парламентарий заметил, что после подробного рассказа о предприятии, у него не осталось вопросов.

- Мы готовы сотрудничать с депутатами, - заметил Герман Петрушко.- Все материалы, которые мы показываем вам, мы можем предъявить их общественности. Мы открыты к любому диалогу.

Также по итогам парламентского часа решено придавать больше огласки всем действиям при приготовлении к строительству завода. В их число входит решения экспертного совета «Моглино» и соглашение об экологическом партнерстве между администрацией Псковской области и «Титан-Полимером».

ИСТОЧНИК KP.RU

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