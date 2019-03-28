СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-28T14:54:54+03:00

Фотографы смогут посетить Полистовский заповедник в рамках одной из программ и запечатлеть интересные пейзажи. Фото: Максим Максименко.

Несколько из них начнутся уже в апреле

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Полистовский заповедник открыл набор волонтеров по разным направлениям деятельности. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в государственном природном заповеднике, первые программы начнут работать уже с апреля.

Со второго месяца весны начинается в Полистовском заповеднике научное волонтерство. Продлиться оно до октября. Все желающие смогут не только помочь сотрудникам заповедника инвентаризировать растения, но и помочь изучить редких животных.

Также в апреле волонтеров приглашают на уборку государственного заповедника. Участники смогут первыми в 2019 году побывать на двух экологических маршрутах. Продлится программа всего два дня.

В июне и июле в Полистовском заповеднике планируются два школьных похода. Волонтеры выступят в качестве старших групп и будут проводить игры и обучающие курсы. В июне и октябре заповедник приглашает к себе в гости фотографов.

Есть еще одна программа, действующая круглогодично — дизайн. Обучаться на ней можно дистанционно.

КСТАТИ

В Полистовском заповеднике действует 11 волонтерских программ.

ИСТОЧНИК KP.RU