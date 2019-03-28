Полистовский заповедник открыл набор волонтеров по разным направлениям
Полистовский заповедник открыл набор волонтеров по разным направлениям деятельности. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в государственном природном заповеднике, первые программы начнут работать уже с апреля.
Со второго месяца весны начинается в Полистовском заповеднике научное волонтерство. Продлиться оно до октября. Все желающие смогут не только помочь сотрудникам заповедника инвентаризировать растения, но и помочь изучить редких животных.
Также в апреле волонтеров приглашают на уборку государственного заповедника. Участники смогут первыми в 2019 году побывать на двух экологических маршрутах. Продлится программа всего два дня.
В июне и июле в Полистовском заповеднике планируются два школьных похода. Волонтеры выступят в качестве старших групп и будут проводить игры и обучающие курсы. В июне и октябре заповедник приглашает к себе в гости фотографов.
Есть еще одна программа, действующая круглогодично — дизайн. Обучаться на ней можно дистанционно.
КСТАТИ
В Полистовском заповеднике действует 11 волонтерских программ.
ИСТОЧНИК KP.RU