2019-03-28T15:29:55+03:00
Общество

Псковские парламентарии не приняли закон о возможности забрать свой автомобиль с эвакуатора

Против него проголосовали 28 депутатов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Водители в Псковской области не получили законодательного права забирать свою машину с эвакуатора.Водители в Псковской области не получили законодательного права забирать свою машину с эвакуатора.Фото: Владимир Кольцов
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Псковские парламентарии отклонили законопроект, по которому водителям разрешали забрать свой автомобиль с эвакуатора, если его еще не увезли. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», представил его на 31-сессии областного собрания депутатов Олег Брячак, депутат Псковской городской думы.

Олег Михайлович отметил, что гордума практически единогласно поддержала вынесение закона на рассмотрение регионального парламента. Согласно документу, водителю разрешалось сначала забрать автомобиль со штрафстоянки, а оплатить его нахождение там в течение суток. Также предлагалось, что любой пскович мог бы забрать автомобиль с эвакуатора, если он загружает транспорт на месте нарушения. При этом штраф водитель все равно должен оплатить. Еще одно нововведение - сообщение эвакуатором в полицию об транспортировке машины на штрафстоянку, чтобы правоохранительные органы могли оповестить водителя.

Законопроект получил негативные оценки от проверяющих, после чего его и не поддержали парламентарии. Против проголосовало 28 депутатов, поддержали только 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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