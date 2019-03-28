В Печорском районе пограничники задержали шестерых нарушителей границы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-28T16:08:11+03:00

Решивших выбраться на пикник иностранцев заметили местные жители, после чего сообщили об этом пограничники. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Печорском районе на российско-эстонской границе пограничники задержали шестерых молодых людей, пытавшихся незаконно пересечь границу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, все задержанные являются гражданами одного из островных государств Карибского моря.

Выйти на след нарушителей помогли местные жители, которые заприметили подозрительную группу людей вблизи государственной границы и обратились к пограничникам. Задержанные объяснили, что приехали в Россию в качестве туристов в конце февраля – начале марта. После посещения Москвы они отправились в Псковскую область и решили выбраться на пикник. Однако некоторые факты говорили об обратном. К примеру, задержанным нечем было развести костер, а курица, из которую они собирались готовить, оказалась замороженной.

Пограничники продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU