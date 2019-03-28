В Псковской области принят закон о льготах на оплату многодетными семьями вывоза мусора
В Псковской области принят закон о льготах при оплате многодетными семьями вывоза твердых коммунальных отходов. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», парламентарии рассмотрели этот вопрос на 31-ой сессии регионального парламента.
Подобную инициативу депутаты выдвинули еще в феврале, когда на парламентском часе обсуждался вопрос о функционировании регионального оператора. Предложение о предоставлении льгот выдвигал и губернатор псковской области Михаил Ведерников.
Теперь многодетные семьи вместе с компенсацией на оплату коммунальных услуг будут получать выплату, возмещающую часть затрат на вывоз мусора. К числю людей, получающих такую льготу, причислили псковичей, реабилитированных после репрессий.
Всего льготные выплаты получат 17 838 жителей региона. Для этого из бюджета выделят 6,1 миллиона рублей.
КСТАТИ
В Псковской области снизились тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU