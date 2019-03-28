2019-03-28T16:18:12+03:00
Общество

В Псковской области принят закон о льготах на оплату многодетными семьями вывоза мусора

Возмещение расходов на оплату услуги обойдется региональному бюджету в 6 миллионов рублей
Виталий Суриков
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Новый закон упростит жизнь почти 18 тысячам псковичей.Новый закон упростит жизнь почти 18 тысячам псковичей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области принят закон о льготах при оплате многодетными семьями вывоза твердых коммунальных отходов. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», парламентарии рассмотрели этот вопрос на 31-ой сессии регионального парламента.

Подобную инициативу депутаты выдвинули еще в феврале, когда на парламентском часе обсуждался вопрос о функционировании регионального оператора. Предложение о предоставлении льгот выдвигал и губернатор псковской области Михаил Ведерников.

Теперь многодетные семьи вместе с компенсацией на оплату коммунальных услуг будут получать выплату, возмещающую часть затрат на вывоз мусора. К числю людей, получающих такую льготу, причислили псковичей, реабилитированных после репрессий.

Всего льготные выплаты получат 17 838 жителей региона. Для этого из бюджета выделят 6,1 миллиона рублей.

КСТАТИ

В Псковской области снизились тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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