СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-28T17:07:58+03:00

Сумма могла бы быть 278 миллионов рублей, но люди стараются оплатить все сразу с 50% скидкой

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Псковичи за 2018 год заплатили 132 миллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом на 21-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

Общая сумма выписанных штрафов составила 278 миллионов рублей. Но многие нарушители воспользовались возможностями законов. Оплатив штрафы сразу в ближайшее время после нарушения, водители получали скидку в 50%. Еще 93 миллиона рублей заплатили водители, транспорт которых при превышении скорости запечатлела камера фотофиксации.

КОНКРЕТНО

В целом правоохранительные органы в псковской области улучшают свои показатели. За 2018 году на 3% выросла раскрываемость преступлений, а их количество снизилось на 3,8% по сравнению с 2017 годом. Региональное управление МВД уверенно занимает пятое место по России по степени доверия граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU