Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать 4 дня подряд
Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать четыре дня подряд. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, это продлиться с 28 по 31 марта.
Открывается смотровая площадка в эти дни будет в 11.00. Пройти на нее туристы смогут до 17.30. Именно в это время завершается продажа билетов. Сама площадка для обзора закроется в 18.00.
Стоимость посещения смотровой площадки - 100 рублей с человека. Студентам, школьникам и пенсионерам проход обойдется в два раза дешевле.
КСТАТИ
Из смотровой площадки Власьевской башни открывается замечательный вид на центр Пскова, на Завеличье и на территорию Псковского кремля. Смотровую площадку здесь организовали в 2011 году, после восстановления шатра башни, который пострадал во время пожара 27 апреля 2010 года.
ИСТОЧНИК KP.RU