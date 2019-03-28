Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать 4 дня подряд

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-28T17:37:10+03:00

Из Власьевской башни открывается вид не только на Завеличье, но и в самое сердце Псковского кремля. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать четыре дня подряд. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, это продлиться с 28 по 31 марта.

Открывается смотровая площадка в эти дни будет в 11.00. Пройти на нее туристы смогут до 17.30. Именно в это время завершается продажа билетов. Сама площадка для обзора закроется в 18.00.

Стоимость посещения смотровой площадки - 100 рублей с человека. Студентам, школьникам и пенсионерам проход обойдется в два раза дешевле.

КСТАТИ

Из смотровой площадки Власьевской башни открывается замечательный вид на центр Пскова, на Завеличье и на территорию Псковского кремля. Смотровую площадку здесь организовали в 2011 году, после восстановления шатра башни, который пострадал во время пожара 27 апреля 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU