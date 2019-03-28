Михаил Ковальчук на Кикоинских чтениях в Пскове: Сегодня идет борьба только за голову, все остальное - ерунда

28 Март 21:22 2019-03-28T23:05:19+03:00

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук приехал в Псков на 33-ие Кикоинские чтения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ученый назвал областную столицу ключевой точкой воспитания интеллекта, потому что здесь сохранилась древнейшей культуры.

- Сегодня идет борьба только за голову, все остальное - ерунда, - прокомментировал современную ситуацию Михаил Валентинович. - Рынки все ограничены, новых рынков нет. Они создаются в головах, поэтому идет бой за умы.

Как заметил президент Курчатовского института, в Пскове для взращивания молодых умов есть все необходимое: молодой губернатор, поддерживающий начинания активной молодежи, государственный университет, а самое главное – положительный пример перед глазами. На Псковской земле выросли такие знаменитые ученые, как Брадис, Зильбер,Тынянов, писатель Каверин. И, соответственно, Исаак Кикоин.

КСТАТИ

По договоренности с Курчатовским институтом, Псков станет площадкой для проведения Кикоинских чтений. Также глава региона учредил премию имени известного физика для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады по физике.

ИСТОЧНИК KP.RU