28 Март 21:59 2019-03-28T21:59:27+03:00

В ближайшее время два нововведения значительно облегчат работу судебных приставов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Судебные участки Псковской области оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, об этом стало известно на встрече главного судебного пристава Дмитрия Аристова и губернатора Михаила Ведерникова.

Такое нововведение позволить обезопасить судебные заседания и облегчить работу приставов. К 2020 году службу ждет еще одно нововведение. Мировые суды и приставы получат программное обеспечение для электронного документооборота. Это ускорит связь между инстанциями. Дмитрий Аристов заметил, что для службы судебных приставов внимание со стороны региональных властей очень важно.

Во время встречи глава Псковской области подвел краткий итог работы судебных приставов в регионе. За 2018 год бюджет пополнился на 650 миллионов рублей. Эти средства удалось взыскать у должников. Сумма поступит в региональный бюджет.

КСТАТИ

Дмитрий Аристова пригласил Михаила Ведерникова на торжественное вручение знамен, которые вручат приставам 29 марта в здании псковского драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU