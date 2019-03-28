2019-03-28T23:07:36+03:00
Общество

Гдовский район получит 25 миллионов рублей на строительство и оборудование пожарного поста в поселке Ямм

Таким образом спасатели обеспечат пожарную безопасность в радиусе 20 километров
Виталий Суриков
Поделиться:
В поселке Ямм Гдовского района появится новый пожарный пост.В поселке Ямм Гдовского района появится новый пожарный пост.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Гдовскому району выделят 25,6 миллиона рублей на строительство и оборудование пожарного поста в поселке Ямм. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, таким образом спасатели смогут обеспечить пожарную безопасность в радиусе 20 километров, где проживает 4,5 тысячи жителей.

Этот вопрос обсудили глава региона Михаил Ведерников и замминистра министерства ГО МЧС Алексей Серко. Большая часть денег, а именно 14,6 миллиона рублей, потратят на строительство здания. Еще 11 миллионов выделят на покупку двух новых пожарных машин. На выполнение такого проекта деньги поступят в рамках госпрограммы.

Еще чиновники обсудили подготовку главного регионального управления МЧС России к Ганзейским дням в Пскове. К этому времени спасатели планируют капитально отремонтировать фасады зданий. Также к празднику спасатели нарастят группировку личного состава и техники, чтобы полностью обеспечить безопасность гостей мероприятия.

КСТАТИ

В Пскове построят центр управления в кризисных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судебные участки Псковской области оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения
Михаил Ковальчук на Кикоинских чтениях в Пскове: Сегодня идет борьба только за голову, все остальное - ерунда
Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать 4 дня подряд
Псковичи за 2018 год заплатили 132 миллиона рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения
В Псковской области принят закон о льготах на оплату многодетными семьями вывоза мусора
В Печорском районе пограничники задержали шестерых нарушителей границы
Псковские парламентарии не приняли закон о возможности забрать свой автомобиль с эвакуатора
Полистовский заповедник открыл набор волонтеров по разным направлениям
Предприятие «Титан-Полимер» готово к сотрудничеству с Псковским областным Собранием депутатов
«Титан-Полимер» запустит в Моглино безотходное производство БОПЭТ-пленки
На заводе «Титан-Полимер» в Моглино из общего числа работников будет работать 80% псковичей
Жителя Красногородска обязали оплатить моральный ущерб работнице больницы за перелом руки
Псковская гордума утвердила новое название сквера на перекрестке улиц Л. Поземского и Труда
В Псковской области за сутки зафиксировано 37 палов травы
С возложения цветов в сквере на Октябрьском проспекте в Пскове начнутся Кикоинские чтения
В Псковской области создадут специальную базу вакансий с гибким графиком для студентов
Силами товарищеского объединения собственников в Красногородском районе реконструирована часовня
В Великих Луках двое злоумышленников совершили разбойное нападение на мужчину
В спасённом воспитанниками псковского эколого-биологического центра «лесу» стало больше на 55 деревьев
Чиновники призывают псковичей проходить флюорографию для исключения заражения туберкулезом
Псковичи смогут узнать о своих задолженностях по налогам в МФЦ
В «Моглино» построят воздухоразделительный и биотопливный заводы
Здание псковского противотуберкулезного диспансера ждет капитальный ремонт
В Псковской области за пять лет почти в два раза снизилось количество заражений туберкулезом
В Пскове отменен концерт Юлианы Карауловой
900 псковичей отправятся в ряды российской армии во время весенней призывной кампании 2019 года
В Псковском районе водитель насмерть сбил идущего по дороге пешехода
На развитие спорта в Псковской области потратят 806 миллионов рублей