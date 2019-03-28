Гдовский район получит 25 миллионов рублей на строительство и оборудование пожарного поста в поселке Ямм

28 Март 23:07 2019-03-28T23:07:36+03:00

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Гдовскому району выделят 25,6 миллиона рублей на строительство и оборудование пожарного поста в поселке Ямм. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, таким образом спасатели смогут обеспечить пожарную безопасность в радиусе 20 километров, где проживает 4,5 тысячи жителей.

Этот вопрос обсудили глава региона Михаил Ведерников и замминистра министерства ГО МЧС Алексей Серко. Большая часть денег, а именно 14,6 миллиона рублей, потратят на строительство здания. Еще 11 миллионов выделят на покупку двух новых пожарных машин. На выполнение такого проекта деньги поступят в рамках госпрограммы.

Еще чиновники обсудили подготовку главного регионального управления МЧС России к Ганзейским дням в Пскове. К этому времени спасатели планируют капитально отремонтировать фасады зданий. Также к празднику спасатели нарастят группировку личного состава и техники, чтобы полностью обеспечить безопасность гостей мероприятия.

КСТАТИ

В Пскове построят центр управления в кризисных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU