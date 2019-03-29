2019-03-29T09:46:23+03:00
Происшествия

В Новосокольническом районе спасатели обезвредили 82-миллиметровую минометную мину

Она пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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За сутки спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.За сутки спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В деревне Захарино Новосокольнического района группа саперов великолукского поисково-спасательного отряда обезвредили 82-миллиметровую минометную мину. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, снаряд относится к оружию времен Великой Отечественной войны.

Опасный предмет вблизи своей деревни обнаружили сами жители деревни. Они сразу же обратились к спасателям. Прибывшие на место находки спасатели потратили на обезвреживание взрывоопасного предмета около часа. После этого мина была уничтожена.

Кроме того, взрывоопасный предмет был обнаружен в деревне Заболотно Пустошкинского района. Там жители нашли гранату Ф-1,также относящуюся к временам Великой Отечественной войны. Силами прибывших из Великих Лук спасателей граната также была обезврежена и уничтожена в течение одного часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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