В Пскове 8 месяцев в колонии проведет мужчина за кражу вещей из чужого автомобиля

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-29T10:27:02+03:00

Злоумышленник как только увидел незакрытый автомобиль, так сразу же украл оттуда вещи. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

В Пскове городской суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который украл вещи из чужого автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, припаркованная машина стояла во дворе дома №73 на Рижском проспекте.

Осужденный заметил, что хозяин «Хендая», выходя из него, не поставил на сигнализацию автомобиль. Злоумышленник подбежал к машине, открыл дверь и украл видеорегистратор, антирадар и дорогой коньяк в подарочной упаковке. Общая стоимость похищенного составила 13 650 рублей. После того, как водитель заметил пропажу, он сразу же обратился в полицию.

Осужденный уже привлекался к у головной ответственности за подобные преступления, кроме того уже имеет непогашенную судимость, по месту жительства характеризуется отрицательно. В этот раз суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии поселения сроком на 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU