Полицейские подключились к поискам пропавшего в Порховском районе рыбака
Полицейские подключились к поискам пропавшего в Порховском районе рыбака. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пока что все мероприятия не дали никаких результатов.
- Дно реки Уза в районе происшествия обследовали водолазы поисково-спасательного отряда Пскова, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Они работали целый день, обследование ни к чему не привело. Местонахождение рыбака не установлено. Спасатели продолжат поиски.
Также берега и водную гладь реки обследуют правоохранительные органы. Поиски мужчины продолжаются силами ОМВД России по Порховскому району.
КСТАТИ
Инцидент произошел недалеко от деревни Хилово вечером 26 марта. На реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одного мужчину удалось спасти, его жизни ничего не угрожает, а второй мужчина пропал.
ИСТОЧНИК KP.RU