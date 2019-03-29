2019-03-29T10:57:24+03:00
Происшествия

Полицейские подключились к поискам пропавшего в Порховском районе рыбака

Пока что все мероприятия не дали результатов
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Полиция вместе со спасателями продолжают поиски рыбака в Порховском районе.Полиция вместе со спасателями продолжают поиски рыбака в Порховском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские подключились к поискам пропавшего в Порховском районе рыбака. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, пока что все мероприятия не дали никаких результатов.

- Дно реки Уза в районе происшествия обследовали водолазы поисково-спасательного отряда Пскова, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Они работали целый день, обследование ни к чему не привело. Местонахождение рыбака не установлено. Спасатели продолжат поиски.

Также берега и водную гладь реки обследуют правоохранительные органы. Поиски мужчины продолжаются силами ОМВД России по Порховскому району.

КСТАТИ

Инцидент произошел недалеко от деревни Хилово вечером 26 марта. На реке Уза перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одного мужчину удалось спасти, его жизни ничего не угрожает, а второй мужчина пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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