2019-03-29T11:28:11+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина пытался украсть в магазине на Крестовском шоссе алкоголь

Помещали ему сотрудники Росгвардии
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Вневедомственная охрана Росгвардии оперативно отреагировала на вызов из магазина на Крестовском шоссе.Вневедомственная охрана Росгвардии оперативно отреагировала на вызов из магазина на Крестовском шоссе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове мужчина пытался украсть в магазине на Крестовском шоссе спиртные напитки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленника удалось задержать вневедомственный охране.

Инцидент произошел вечером 28 марта. В магазин около 18.30 вошел 38-летний мужчина. Злоумышленник оценил ситуацию, взял бутылки с алкоголем, спрятал их, после чего направился к выходу. Платить за них пскович не собирался. Это заметили продавцы торговой точки и, в первую же очередь, нажали на тревожную кнопку. Ближайший экипаж вневедомственной охраны прибыл на место через несколько минут.

Злоумышленника задержали на местре происшествия и передали в ближайшее отделение полиции. В скором времени за попытку кражи пскович может получить административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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