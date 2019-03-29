Две дороги Палкинского района отремонтируют по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-29T11:54:54+03:00

Палкинский район в 2019 году получит средства на ремонт двух работ. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Две дороги Палкинского района подрядчики отремонтируют в 2019 году. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в общественной организации «Убитые дороги. Псков», муниципалитет будет участвовать в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый участок - 605 метров дороги к деревни Вернявино с федеральной трассы «Псков». Второй участок - три километра дороги между деревнями Бобьяково и Любять. Подрядчиков администрация муниципалитета выберет при помощи конкурсных процедур. На ремонтные работы по программе «БКАД» выделят 4,45 миллиона рублей.

В требованиях к ремонту установлено, что первый участок дороги подрядчик отремонтирует за 35 дней после победы в аукционе, а второй участок - за 45 дней. На обе дороги будут распространяться гарантийные сроки. Например, дефекты верхнего слоя дороги подрядчик обязан исправлять в течение четырех лет, дефекты нижнего слоя - в течение 5 лет. Гарантийный срок основания дороги - 6 лет. Отсчет начнется после подписания акта приемки работ.

ИСТОЧНИК KP.RU