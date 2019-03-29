В Псковской области зарегистрировано 164 случая пала сухой травы
В Псковской области зарегистрировано 164 случая палов травы. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.
Общая площадь пожаров в 2019 году составила 114,6 гектаров. В среднем ежедневно происходит 30-40 случаев пала травы. Наиболее частые пожары происходят в Красногородском и Печорских районах.
С 22 марта в активную фазу перешла кампания МЧС «Антипал», цель которой – профилактика пожаров и разъяснительная работа с местным населением. Всего за 2019 год к административной ответственности уже привлечены 6 человек, в отношении еще двух ведется расследование. Им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
КСТАТИ
Палы травы в 18% случаев становятся причиной лесных пожаров. За 2018 было зарегистрировано 26 пожаров общей площадью 20,8 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU