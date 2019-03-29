В Псковской области зарегистрировано 164 случая пала сухой травы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-29T12:15:37+03:00

Спасатели отмечают, что за последнее время количество таких пожаров увеличилось

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В Псковской области зарегистрировано 164 случая палов травы. Как передает корреспондент «Комсомольской Правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин.

Общая площадь пожаров в 2019 году составила 114,6 гектаров. В среднем ежедневно происходит 30-40 случаев пала травы. Наиболее частые пожары происходят в Красногородском и Печорских районах.

С 22 марта в активную фазу перешла кампания МЧС «Антипал», цель которой – профилактика пожаров и разъяснительная работа с местным населением. Всего за 2019 год к административной ответственности уже привлечены 6 человек, в отношении еще двух ведется расследование. Им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

КСТАТИ

Палы травы в 18% случаев становятся причиной лесных пожаров. За 2018 было зарегистрировано 26 пожаров общей площадью 20,8 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU