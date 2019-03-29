Полицейские в Великих Луках задержали угонщика скутера

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-29T14:03:41+03:00

Злоумышленнику не удалось долго покататься на угнанном скутере, его быстро задержали полицейские. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Великих Луках сотрудники полиции задержали угонщика скутера. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, его поймали с поличным в день совершения преступления.

Злоумышленником оказался ранее судимый за подобное преступление 46-летний безработный житель города на Ловати. Он проломил стену одного из сараев по улице Нелидовской и похитил мотороллер. Владелец скутера, обнаружив пропажу, сразу же позвонил в полицию.

Полицейские организовали патрулирование города, которое сразу же дало свои плоды – угонщика задержали на украденном скутере прямо на одном из перекрестков. Мужчина подписал чистосердечное признание о совершенном преступлении. Скутер полицейские возвратили владельцу.

Угонщику грозит до двух лет лишения свободы, ведь в его деле есть несколько отягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU