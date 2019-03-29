1 118 жителей Псковской области приняли участие в массовых акциях ГТО

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-29T14:49:10+03:00

Больше тысячи псковичей в день пятилетия возвращения норм ГТО поучаствовали в спортивных акциях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Псковская область отпраздновала 5-летие со дня подписания указа о развитие ГТО в России проведением массовых спортивных акций. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, 1 118 жителей человек разных профессий и возрастов попробовали свои силы, выполняя упражнения комплекса.

Например, в псковской школе № 3 в акции приняло участие 141 жителей областной столицы. Спортивная акция проводилась в течение двух дней. Итогом стал футбольный матч, в котором сыграли дети против взрослых.

Помимо Пскова, акция прошла ещё в восьми школах региона. В муниципалитетах в акции приняли участие 630 человек под лозунгом «На рекорд!». В учебных заведениях прошли торжественные линейками с вручением знаков отличия ГТО, классные часы, посвященные истории разработки комплекса упражнений, и викторины.

КСТАТИ

250 псковичей побывали на Дне открытых дверей в муниципальном центре тестирования. Участники попробовали сдать нормы ГТО. Победители получили призы.

ИСТОЧНИК KP.RU