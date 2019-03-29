2019-03-29T14:58:41+03:00
Происшествия

В Пскове за неуплату налогов бывший руководитель «Псковпассажиравтотранса» предстанет перед судом

Общая сумма неуплаченных средств – больше 40 миллионов рублей
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Бывшего руководителя предприятия "Псковпассажиравтотранс" в худшем случае ждет шесть лет лишения свободы.Бывшего руководителя предприятия "Псковпассажиравтотранс" в худшем случае ждет шесть лет лишения свободы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пскове за уклонение от уплаты налогов перед судом предстанет бывший руководитель предприятия «Псковпассажиравтотранс». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, общая сумма неуплаченных средств составляет больше 40 миллионов рублей.

Задолженность перед налоговой службой на предприятии образовалась к началу 2018 года. Бывший руководитель искусственно создал ситуацию, при которой счета оказывались пустыми. В своей мошеннической схеме руководитель использовал контрагента-кредитора «Псковпассажиравтотранса». Всего он перевел на его счета больше 300 миллионов рублей. Сотрудники налоговой службы не могли списать задолженность с пустых счетов автотранспортного предприятия.

Следователями продолжают собирать доказательства против бывшего руководителя «Псковпассажиравтотранса» и готовить государственное обвинение..

ИСТОЧНИК KP.RU

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