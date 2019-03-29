2019-03-29T15:44:24+03:00
Общество

Судебные приставы Псковской области обрели собственное знамя

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов вручил знамя руководителю псковского отделения Сергею Колесникову
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
В Пскове судебным приставам передали ведомственное знамя.В Пскове судебным приставам передали ведомственное знамя.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Пскове состоялась торжественная церемония вручения знамени судебным приставам. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов лично вручил его руководителю регионального ведомства Сергею Колесникову.

На знамени изображен золотой государственный герб России на синем фоне, который олицетворяет честность и мудрость. Вокруг синего фона – рамка зеленого цвета, традиционного для служебной формы судебных приставов России. Украшено знамя вышивкой из серебряной нити.

Торжество проходило в драматическом театре. После передачи знамени состоялось награждение лучших сотрудников со всей области, отличившихся во время службы. Они получили государственные награды из рук главы ведомства и благодарственные письма от областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове за неуплату налогов бывший руководитель «Псковпассажиравтотранса» предстанет перед судом
1 118 жителей Псковской области приняли участие в массовых акциях ГТО
Полицейские в Великих Луках задержали угонщика скутера
В Псковской области зарегистрировано 164 случая пала сухой травы
Две дороги Палкинского района отремонтируют по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Пскове мужчина пытался украсть в магазине на Крестовском шоссе алкоголь
Полицейские подключились к поискам пропавшего в Порховском районе рыбака
В Пскове 8 месяцев в колонии проведет мужчина за кражу вещей из чужого автомобиля
В Новосокольническом районе спасатели обезвредили 82-миллиметровую минометную мину
Великолучанка обманула микрофинансовую организацию и взяла кредит на 15 тысяч рублей
Гдовский район получит 25 миллионов рублей на строительство и оборудование пожарного поста в поселке Ямм
Судебные участки Псковской области оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения
Михаил Ковальчук на Кикоинских чтениях в Пскове: Сегодня идет борьба только за голову, все остальное - ерунда
Смотровая площадка на Власьевской башне Псковского кремля по просьбам туристов будет работать 4 дня подряд
Псковичи за 2018 год заплатили 132 миллиона рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения
В Псковской области принят закон о льготах на оплату многодетными семьями вывоза мусора
В Печорском районе пограничники задержали шестерых нарушителей границы
Псковские парламентарии не приняли закон о возможности забрать свой автомобиль с эвакуатора
Полистовский заповедник открыл набор волонтеров по разным направлениям