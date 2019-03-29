Судебные приставы Псковской области обрели собственное знамя

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-29T15:44:24+03:00

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В Пскове состоялась торжественная церемония вручения знамени судебным приставам. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов лично вручил его руководителю регионального ведомства Сергею Колесникову.

На знамени изображен золотой государственный герб России на синем фоне, который олицетворяет честность и мудрость. Вокруг синего фона – рамка зеленого цвета, традиционного для служебной формы судебных приставов России. Украшено знамя вышивкой из серебряной нити.

Торжество проходило в драматическом театре. После передачи знамени состоялось награждение лучших сотрудников со всей области, отличившихся во время службы. Они получили государственные награды из рук главы ведомства и благодарственные письма от областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU