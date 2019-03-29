2019-03-29T17:09:36+03:00
Спорт

Два юных псковских дзюдоиста завоевали золотые награды на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Всего на турнире памяти тренера Анатолия Рахлина участвовало больше тысячи участников
Виталий Суриков
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Псковские юные спортсмены привезли из Санкт-Петербурга две золотых награды. Фото: региональное спортивное общество "Динамо".Псковские юные спортсмены привезли из Санкт-Петербурга две золотых награды. Фото: региональное спортивное общество "Динамо".
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Два юных псковских дзюдоиста завоевали золотые награды на 24-ых международных детских соревнованиях, посвященных памяти Анатолия Рахлина. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в региональном отделении спортивного общества «Динамо», всего в Санкт-Петербург приехали больше тысячи участников из 11 стран мира. Проходили они на «Арена М-1».

Псковскую область на соревнованиях представляли четыре спортсмена - Ангелина Михайлова, Тимур Тимофеев, Дмитрий Репин и Кирилл Маслов. За награду в каждой весовой категории приходилось бороться с большим количеством соперников, ведь в один вес заявлялись от 30 до 60 человек. За каждой наградой был долгий путь.

В итоге первое место в весовой категории до 34 килограмм заняла Ангелина Михайлова, а в весовой категории до 42 килограмм первенствовал Тимур Тимофеев. Кириллу Маслову немного не хватило до третей строчки пьедестала, в итоговом протоколе он остался четвертым.

КСТАТИ

Анатолий Рахлин - известный тренер по дзюдо. Он скончался в 2013 году. Среди его учеников был нынешний президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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