Псковские ученые смогут получить за свои фундаментальные исследования от 2 до 10 миллионов рублей
Псковские ученые получат за свои фундаментальные исследования солидные премии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сумма такого вознаграждения составит от 2 до 10 миллионов рублей.
Средства ученые получат на конкурсной основе. Администрация Псковской области подписала соглашение с советом Российского фонда фундаментальных исследований. Вместе они будут организовывать региональные конкурсы по определению лучших проектов. Выбирать их будет специальная комиссия. Средства на премии также будут выделяться в равных частях от участников соглашения.
- Это существенные средства, которые придадут науке новый импульс и помогут молодым ребятам и ученым с именем реализовывать свои проекты в интересах нашей области и страны, - отметил Михаил Ведерников, прокомментировав подписание документов. - Я очень рассчитываю, что наша совместная работа будет направлена на качественное образование и качественное развитие науки.
КСТАТИ
Подписание соглашения состоялось во время проведения 33-их Кикоинских чтений в Пскове.
ИСТОЧНИК KP.RU