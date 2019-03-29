2019-03-29T18:00:43+03:00
Наука

Псковские ученые смогут получить за свои фундаментальные исследования от 2 до 10 миллионов рублей

Администрация региона вместе с Фондом фундаментальных исследований организуют конкурс проектов для исследователей
Виталий Суриков
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Псковские ученые смогут претендовать на крупные премии за свои исследования.Псковские ученые смогут претендовать на крупные премии за свои исследования.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Псковские ученые получат за свои фундаментальные исследования солидные премии. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сумма такого вознаграждения составит от 2 до 10 миллионов рублей.

Средства ученые получат на конкурсной основе. Администрация Псковской области подписала соглашение с советом Российского фонда фундаментальных исследований. Вместе они будут организовывать региональные конкурсы по определению лучших проектов. Выбирать их будет специальная комиссия. Средства на премии также будут выделяться в равных частях от участников соглашения.

- Это существенные средства, которые придадут науке новый импульс и помогут молодым ребятам и ученым с именем реализовывать свои проекты в интересах нашей области и страны, - отметил Михаил Ведерников, прокомментировав подписание документов. - Я очень рассчитываю, что наша совместная работа будет направлена на качественное образование и качественное развитие науки.

КСТАТИ

Подписание соглашения состоялось во время проведения 33-их Кикоинских чтений в Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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