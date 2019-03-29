Псковский драмтеатр объявляет открытый кастинг для спектакля «Очень громкая премьера»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-29T18:06:03+03:00

У псковичей есть возможность попробоваться на роль в театральной постановке. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Для спектакля ищут молодых мужчин и женщин от 18 до 40 лет

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Псковский областной театр драмы имени А. С. Пушкина объявляет открытый кастинг для игры в спектакле «Очень громкая премьера» от режиссера Талгата Баталова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, кастинг пройдет 3 апреля в медиахолле театра в 18.00.

Для спектакля ищут следующие типажи: девушки от 18 до 30 (типаж «современная девушка блогер, инста-герл»), мужчины 30 - 40 (типаж «мачо, коварный обольститель»), девушки 25-35 (типаж «простая русская девчонка»), мужчины 30-40 (типаж «рефлексирующий интеллигент). Весь процесс кастинга будет запечатлен на видео. Участникам кастинга обязательно надо будет подписать согласие на видеосъемку.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в кастинге высылать на электронную почту театра - press@drampush.ru. Премьера спектакля запланирована на 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU