В Псковском районе разыскивают женщину и двух ее детей

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-29T18:48:02+03:00

С 27 марта они не выходят на связь с родственниками

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В Псковской районе полиция приступила к поискам жительницы деревни Тешково Псковского района Марины Чупарновой и двух ее детей, Анастасии и Егора. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, в полицию обратились ее родственники, с которыми Марина перестала выходить на связь 27 марта.

Есть вероятность того, что женщина и ее дети находятся в Пскове. Приметы Марины Чупарновой: полного телосложения, волосы крашеные бордовые, рост 164 сантиметра. Была одета: красная куртка, бурки черные на меху, черные брюки, кофта светлая. С собой у нее была черная сумка, документы и мобильный телефон. Приметы Анастасии Чупарновой: худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета: красная куртка, резиновые сапоги темного цвета, темные штаны.Приметы Егора Чупарнова: худощавый, светлые волосы. Был одет: голубая куртка, ботинки темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших, полицейские просят незамедлительно сообщить об этом по номерам: 676-851, 676-872 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU