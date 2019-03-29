Псковское областное Собрание депутатов выберет проект колокола для сквера Народовластия

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-29T19:13:28+03:00

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Псковское областное Собрание депутатов выберет проект колокола, который установят в центре сквера Народовластия. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального парламента, на выбор будут представлены два варианта.

Автором проектов стал архитектор Владимир Шуляковский. Миниатюрные модели своих произведений он представил председателю областного Собрания депутатов Александру Котову. Один проект, как заметил автор, более тяжелый и читаемый. Каркас колокола украсили треугольные фигуры, образующие собой подобие панциря. Второй вариант получился более динамичным за счет использования в оформлении линий. И там, и там присутствует слово «Вече».

Один из двух вариантов выберут депутаты областного Собрания.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Средства на установку колокола парламентарии соберут своими усилиями. Таким образом они поддержат традицию благоустройства сквера, который раньше носил название сквера Парламентаризма, а теперь носит официальное название - сквер Народовластия.

КСТАТИ

Название сквер Народовластия получил парк на пересечении улиц Леона Поземского и Труда. Оно было утверждено 27 марта на заседании гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU