На 24-ую международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировалось 10 спортсменов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-30T11:58:27+03:00

Среди них есть представитель Самары на шаре в виде алого сердца

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На 24-ую международную встречу воздухоплавателей зарегистрировалось 10 спортсменов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, среди них есть как постоянные участники, так и новички.

География собралась широкая: Тула, Самара, Великие Луки, Московская область, Польша. Спортсмены поборются сразу за 4 трофея. Также аэронавты разыграют приз в соревнованиях «кей-граб».

Из города на Ловати заявку подал пока что только один пилот – Евгений Кравченко. Он пилот аэростата уже не в первом поколении. Из заграницы приедут Денис Давидзюк и Роман Баута. Тулу представят сразу 4 аэростата: Олега и Дмитрия Жоховых, Андрея Кулькова и Олега Снеткова. Спортсмены хорошо проявили себя на предыдущих соревнованиях, завоевывая награды в разных видах. Подмосковье представят Дмитрий Кузьминых и Диана Насонова.

Что касается новичков, то один из них прибудет из Самары. Сергей Аксенов точно запомнится всем зрителям и участникам соревнований. Спортсмен выступает на аэростате в виде алого сердца.

КСТАТИ

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.

КОНКРЕТНО

Первым на соревнования заявился Дмитрий Жохов.

ИСТОЧНИК KP.RU