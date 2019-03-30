В Пскове в галерее «Цех» откроется выставка «Играем в театр»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-30T14:29:01+03:00

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В Пскове в галерее «Цех» Пушкинского драмтеатра откроется выставка «Играем в театр». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, посетить ее можно с 30 марта.

На торжественном открытии в 16.00 выступят воспитанники детской театральной мастерской «Гвозди». Посетить ее можно будет до 9 апреля. Открыта выставка ежедневно с 16.00 до 19.00.

Посетитель выставки узнает об изнанке театра: о режиссере, о репетициях. Можно узнать и об отношении театральных работников к инопланетянам. Сама выставка основана на текстах театрального словаря Р.Энрикеша и иллюстраций А.Летрия. На открытии посетители смогут приобрести эти книги.

КСТАТИ

Вход на выставку свободный. Посетители смогут прийти и в другое время по дополнительной договоренности. Коллективные заявки можно оставлять по телефону: 8 (8112) 29-18-24.

ИСТОЧНИК KP.RU