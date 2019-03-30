СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-30T15:23:51+03:00

Суд признал поддельный протокол собрания собственников незаконным, а за его изготовление виновный может отравиться в тюрьму. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

На улице Рокоссовского в Пскове квартиру в жилом доме незаконно переоборудовали в магазин. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, предприниматель подделал протокол общего собрания собственников жилья.

Как стало известно во время проверки надзорного органа, поддельный документ датировался 1 августа 2018 года. Собственники проголосовали за уменьшение жилой площади дома №1 по улице Рокоссовского и выделение участка земли под устройство отдельного входа и крыльца. Само помещение, передаваемое организации, планировалось переоборудовать под магазин.

Единственная загвоздка заключалась в том, что подобного сбора жильцов дома не было. Организация подделала подписи жильцов дома, после чего провела процедуры по переведению помещения из жилого фонда в нежилой. За это прокуратура против предпринимателей завела уголовное дело.

Суд в двух инстанциях признал, что поддельный протокол не имеет юридической силы. Прокуратура проследит за постановления. Также предпринимателям за подделку документа может грозить наказание от обязательных работ до тюремного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU