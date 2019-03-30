Участники псковского проекта «Лидер года» выступили со своими проектами перед экспертным жюри
Участники псковского проекта «Лидер года» выступили со своими проектами перед экспертным жюри. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам определятся 10 финалистов конкурса.
Всего перед экспертами выступил 31 участник проекта. Направления проектов разнообразные: культура, волонтерство, спорт, образование, экономика, экология, туризм. Участники рассказывали о своих идеях и возможности их реализации. Выступления проходили параллельно на двух площадках.
Жюри из 12 экспертов также разделилось пополам. Оценивали проекты представители администрации Псковской области, например, первый заместитель главы региона Вера Емельянова и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Также в жюри вошли представители ПсковГУ, руководители муниципалитетов и организаций, депутат госдумы.
КОНКРЕТНО
Финал конкурса пройдет 18 апреля. На итоговом мероприятии участники выступят в формате легкого рассказа, заключающего в себе юмор и статистические данные.
КСТАТИ
Участница конкурса «Лидер года» Юлия Жукова рассказала о своих ожиданиях от проекта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU