2019-03-30T17:40:28+03:00
Общество

Участники псковского проекта «Лидер года» выступили со своими проектами перед экспертным жюри

По итогам выступления в борьбе за победу в конкурсе останутся 10 финалистов
Виталий Суриков
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В Пскове претенденты на звание "Лидер года" защитили свои проекты.В Пскове претенденты на звание "Лидер года" защитили свои проекты.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Участники псковского проекта «Лидер года» выступили со своими проектами перед экспертным жюри. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам определятся 10 финалистов конкурса.

Всего перед экспертами выступил 31 участник проекта. Направления проектов разнообразные: культура, волонтерство, спорт, образование, экономика, экология, туризм. Участники рассказывали о своих идеях и возможности их реализации. Выступления проходили параллельно на двух площадках.

Жюри из 12 экспертов также разделилось пополам. Оценивали проекты представители администрации Псковской области, например, первый заместитель главы региона Вера Емельянова и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Также в жюри вошли представители ПсковГУ, руководители муниципалитетов и организаций, депутат госдумы.

КОНКРЕТНО

Финал конкурса пройдет 18 апреля. На итоговом мероприятии участники выступят в формате легкого рассказа, заключающего в себе юмор и статистические данные.

КСТАТИ

Участница конкурса «Лидер года» Юлия Жукова рассказала о своих ожиданиях от проекта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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