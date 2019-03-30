2019-03-30T22:36:33+03:00
Общество

Президент России подписал указ о награждении орденом Почета псковского омбудсмена Дмитрия Шахова

Уполномоченный по правам человека в регионе удостоен награды за многолетнюю добросовестную работу
Виталий Суриков
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Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов - кавалер ордена Почета.Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов - кавалер ордена Почета.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета псковского омбудсмена Дмитрия Шахова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, уполномоченный по правам человека в регионе получил награду за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи.

На нынешнею должность Дмитрий Шахов назначен 28 апреля 2015 года. До этого он занимался надзором за соблюдением прав детей на территории Псковской области. В тот же день детским омбудсменом стала Наталья Соколова.

СПРАВКА «КП»

Родился Дмитрий Владимирович 26 марта 1968 года в Москве. За плечами у него служба в советской армии в 1986-1987 годах. В Псковскую область он переехал в 1996 году, перед этим занимая пост помощника депутата госдумы РФ. Дмитрий Шахов руководил аппаратом администрации региона, с 2002 года – заместитель губернатора Псковской области. С 2010 года назначен уполномоченным по правам ребенка в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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