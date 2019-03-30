В Пустошкинском районе при погружении в озеро Зверино погиб дайвер

СЕГОДНЯ 22:49 2019-03-30T22:49:52+03:00

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В Пустошкинском районе погиб дайвер. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, произошло это на озере Зверино.

В скором времени погибший дайвер собирался ехать в отпуск в Астрахань, побывать на дельте Волги. На озеро мужчина приехал вместе со своим знакомым после работы. На водоеме дайверы погружались в воду с задержкой дыхание. В один момент что-то пошло не так. Мужчина не вынырнул после одного из погружений.

Тело дайвера уже подняли на поверхность. Что именно произошло теперь выяснят следователи. Для этого правоохранительные органы исследуют место происшествия, а также проведут много дополнительных экспертиз.

КСТАТИ

В Порховском районе продолжаются поиски рыбака на реке Уза. Мужчина пропал после того, как перевернулась лодка. К поискам уже подключились полицейские (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU