У заброшенной деревни Себежского района обнаружен скелет человека

30 Март 23:05 2019-03-30T23:05:54+03:00

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У заброшенной деревни в Себежском районе обнаружены скелетированные останки человека. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, сотрудникам ведомства удалось быстро установить личность погибшего.

Все дело в том, что в одежде погибшего эксперты нашли паспорт. Именно документ, удостоверяющий личность, позволил следователям не терять много времени на проведение многочисленных экспертиз и анализов. Но перед сотрудниками правоохранительных органов по-прежнему стоит задача установления причины смерти человека, ведь останки человека лежали в открытом поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU