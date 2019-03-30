2019-03-30T23:05:54+03:00
Происшествия

У заброшенной деревни Себежского района обнаружен скелет человека

Следователи быстро установили личность погибшего
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Следователи проведут экспертизы, чтобы установить причину гибели человека.Следователи проведут экспертизы, чтобы установить причину гибели человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У заброшенной деревни в Себежском районе обнаружены скелетированные останки человека. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, сотрудникам ведомства удалось быстро установить личность погибшего.

Все дело в том, что в одежде погибшего эксперты нашли паспорт. Именно документ, удостоверяющий личность, позволил следователям не терять много времени на проведение многочисленных экспертиз и анализов. Но перед сотрудниками правоохранительных органов по-прежнему стоит задача установления причины смерти человека, ведь останки человека лежали в открытом поле.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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