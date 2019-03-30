2019-03-30T23:18:21+03:00
Общество

В Стругокрасненском районе больного шизофренией водителя по требованию прокурора лишили прав

Суд поддержал требования надзорного органа в двух инстанциях
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Суд дважды поддержал иск Стругокрасненской прокуратуры.Суд дважды поддержал иск Стругокрасненской прокуратуры.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Стругокрасненском районе прокуратура добилась лишения прав у мужчины, который болен шизофренией. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в региональном надзорном ведомстве, суд поддержал требование в первой и апелляционной инстанции.

Все началось в 2015 году. Одному из жителей Стругокрасненского района медики поставили диагноз – параноидная шизофрения. Больного поставили на специальный учет. При этом мужчина владел правами, которые позволяли ему передвигаться на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях. Согласно закону, с такой болезнью управлять транспортом жителю районного центра было нельзя. На это обратил внимание в местрой прокуратуре. Надзорное ведомство направило в суд иск об аннулировании водительского удостоверения.

Теперь мужчина должен сдать свои права. Районная прокуратура проследит за исполнением постановления суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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