2019-03-30T23:47:06+03:00
Происшествия

Девять с половиной лет тюрьмы получил житель Невельского района за жестокое убийство знакомого

Проведет это время преступник в колонии строгого режима
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Обвинение против злоумышленника поддержала Невельская прокуратура.Обвинение против злоумышленника поддержала Невельская прокуратура.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Невельском районе суд проговорил девяти с половиной годам тюрьмы 62-летнего мужчину. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в районной прокуратуре, такое наказание преступник получил за жестокое убийство знакомого.

Как стало известно следователям, убийство произошло 13 декабря 2018 года. Убийца и потерпевший были в одном доме. Между ними и до этого были не очень хорошие отношения, но в этот день еще произошла и ссора. Недолго думая, злоумышленник взялся за топор. Держа в руках орудие убийства, мужчина зашел на кухню. Там находилась жертва. Преступник нанес шесть ударов обухом. Они пришлись по затылочной и лобной частям головы. Потерпевший от полученных травм умер на месте происшествия.

Суд постановил, что преступник отбудет свое наказание в колонии строгого режима.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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