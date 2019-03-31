Псковские спасатели призывают псковичей сообщать о нарушениях пожарной безопасности на телефон доверия
Псковские спасатели призывают псковичей сообщать о нарушениях пожарной безопасности на телефон доверия. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, таким образом можно не допустить возникновения разных инцидентов.
По номеру телефона доверия, на другом конце которого вам ответят сотрудники «Центра управления в кризисных ситуациях», можно рассказать обо всех проблемах, связанных с компетенцией МЧС. После сообщения спасатели проконсультируют обратившегося к ним человека, а также проведут проверку помещений и организаций, если указанные нарушения будут серьезными.
Кроме сообщений о нарушениях по телефону доверия можно поблагодарить спасателей за оперативность и профессионализм при работе.
КОНКРЕТНО
Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99. Обращаться по нему можно круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU