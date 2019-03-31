2019-03-31T11:53:13+03:00
Общество

Псковские спасатели призывают псковичей сообщать о нарушениях пожарной безопасности на телефон доверия

Таким образом можно предотвратить трагедию
Виталий Суриков
Поделиться:
Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области работает в круглосуточном режиме.Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области работает в круглосуточном режиме.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Изменить размер текста:

Псковские спасатели призывают псковичей сообщать о нарушениях пожарной безопасности на телефон доверия. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, таким образом можно не допустить возникновения разных инцидентов.

По номеру телефона доверия, на другом конце которого вам ответят сотрудники «Центра управления в кризисных ситуациях», можно рассказать обо всех проблемах, связанных с компетенцией МЧС. После сообщения спасатели проконсультируют обратившегося к ним человека, а также проведут проверку помещений и организаций, если указанные нарушения будут серьезными.

Кроме сообщений о нарушениях по телефону доверия можно поблагодарить спасателей за оперативность и профессионализм при работе.

КОНКРЕТНО

Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99. Обращаться по нему можно круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове экспертное жюри назвало 10 финалистов проекта «Лидер года»
Девять с половиной лет тюрьмы получил житель Невельского района за жестокое убийство знакомого
В Стругокрасненском районе больного шизофренией водителя по требованию прокурора лишили прав
У заброшенной деревни Себежского района обнаружен скелет человека
В Пустошкинском районе при погружении в озеро Зверино погиб дайвер
Президент России подписал указ о награждении орденом Почета псковского омбудсмена Дмитрия Шахова
Участники псковского проекта «Лидер года» выступили со своими проектами перед экспертным жюри
На улице Рокоссовского в Пскове квартиру в жилом доме незаконно переоборудовали в магазин
В Пскове в галерее «Цех» откроется выставка «Играем в театр»
На 24-ую международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировалось 10 спортсменов
Псковское областное Собрание депутатов выберет проект колокола для сквера Народовластия
В Псковском районе разыскивают женщину и двух ее детей
Псковский драмтеатр объявляет открытый кастинг для спектакля «Очень громкая премьера»
Псковские ученые смогут получить за свои фундаментальные исследования от 2 до 10 миллионов рублей
Два юных псковских дзюдоиста завоевали золотые награды на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге