СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-31T11:53:13+03:00

Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области работает в круглосуточном режиме. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

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Псковские спасатели призывают псковичей сообщать о нарушениях пожарной безопасности на телефон доверия. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, таким образом можно не допустить возникновения разных инцидентов.

По номеру телефона доверия, на другом конце которого вам ответят сотрудники «Центра управления в кризисных ситуациях», можно рассказать обо всех проблемах, связанных с компетенцией МЧС. После сообщения спасатели проконсультируют обратившегося к ним человека, а также проведут проверку помещений и организаций, если указанные нарушения будут серьезными.

Кроме сообщений о нарушениях по телефону доверия можно поблагодарить спасателей за оперативность и профессионализм при работе.

КОНКРЕТНО

Телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – 8 (8112) 79-99-99. Обращаться по нему можно круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU