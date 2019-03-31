В Пскове экспертное жюри назвало 10 финалистов проекта «Лидер года»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-31T13:36:29+03:00

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В Пскове прошел полуфинал проекта «Лидер года». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия, экспертное жюри выбрало 10 человек, которые поборются за победу.

Кто же стал финалистом проекта? Михаил Васильев представил проект «Разработка концепции развития сельских поселений». Разрабатывал он его на основе Порховского района. Сразу два проекта, от Виталия Рахманова и Максима Ильичева, касались дней Псковской области в Москве. Первый участник представил проект гастро-шоу «Псковская слобода», которое пройдет в столице России, а второй - разработал концепцию выставочного павильона. Павел Оберемко предложил развивать в регионе археологический туризм, а Ирина Иванова предложила совершенствовать кадровое обеспечение региональной администрации.

Финалисты конкурса "Лидер года". Фото: проект "Лидер года".

Нина Витковская представила проект «Звучи», Татьяна Михайлова – «Школа – территория успеха». Николаева Анастасия предложила обучать псковичей пользоваться электронными социальными услугами, а Владислав Горовой – повышать экологическую грамотность населения. Татьяна Николаева рассказала о библиотеке, как месте притяжения людей.

КСТАТИ

Финал проекта пройдет 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU