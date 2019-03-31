2019-03-31T16:00:18+03:00
Происшествия

В Невельском районе за неуплату алиментов женщина отправится на полгода в колонию

Злоумышленница не прилагала никаких усилий для погашения задолженности
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Женщину не испугала первое наказание, поэтому она не стала платить алименты.Женщину не испугала первое наказание, поэтому она не стала платить алименты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Невельском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая не платила алименты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в районном надзорном органе, прокурор поддержал государственное обвинение.

Во время проверки удалось выяснить, что женщина не принимает никаких действий, чтобы содержать своего ребенка. Невельчанка не устраивалась на работу, не становилась на учет в службу занятости. Добровольно деньги на содержание ребенка женщина тоже не переводила.

За неуплату алиментов злоумышленница уже представала перед судом. Тогда ей назначили административное наказание. Когда женщина второй раз оказалась на скамье подсудимых, наказание было решено ужесточить. Ближайшие шесть месяцев неплательщица проведет в колонии общего режима.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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