Молодых псковичей приглашают к участию в конкурсе «Поэзия Победы»
Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, заявки нужно подать до 1 июня.
Участники конкурса разделены организаторами на три возрастные группы: 11-13 лет, 14-17 лет и 18-15 лет. Каждый участник на суд жюри представит свою поэтическую работу о Великой Отечественной войне. Темой стиха может стать как отдельный герой или событие, так и жизнь в тылу.
Местом вручения наград станет музей Победы в Москве. Жюри подведет итоги голосования 16 июня, а ровно через месяц вручит призы лауреатам. Лучшие работы организаторы опубликуют сразу на нескольких площадках, среди которых будут и средства массовой информации.
КСТАТИ
С 2018 года конкурс «Поэзия Победы» носит имя Андрея Дементьева – известного советского поэта, члена союза писателей СССР. Ежегодно мероприятие собирает несколько сотен юных писателей из России и ближнего зарубежья.
КОНКРЕТНО
Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 449-81-07.
ИСТОЧНИК KP.RU