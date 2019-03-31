2019-03-31T17:10:49+03:00
Звезды

Молодых псковичей приглашают к участию в конкурсе «Поэзия Победы»

Заявки принимаются до 1 июня
Виталий Суриков
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Псковичи от 11 до 25 лет могут представить на суд жюри свои стихи о Великой Отечественной войне.Псковичи от 11 до 25 лет могут представить на суд жюри свои стихи о Великой Отечественной войне.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, заявки нужно подать до 1 июня.

Участники конкурса разделены организаторами на три возрастные группы: 11-13 лет, 14-17 лет и 18-15 лет. Каждый участник на суд жюри представит свою поэтическую работу о Великой Отечественной войне. Темой стиха может стать как отдельный герой или событие, так и жизнь в тылу.

Местом вручения наград станет музей Победы в Москве. Жюри подведет итоги голосования 16 июня, а ровно через месяц вручит призы лауреатам. Лучшие работы организаторы опубликуют сразу на нескольких площадках, среди которых будут и средства массовой информации.

КСТАТИ

С 2018 года конкурс «Поэзия Победы» носит имя Андрея Дементьева – известного советского поэта, члена союза писателей СССР. Ежегодно мероприятие собирает несколько сотен юных писателей из России и ближнего зарубежья.

КОНКРЕТНО

Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 449-81-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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