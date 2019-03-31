2019-03-31T19:03:29+03:00
Звезды

В «Михайловском» откроется выставка о МХАТовских спектаклях на произведения А.С. Пушкина

Расположится она в Научно-культурном центре
ЛИДИЯ ТОКАРЕВА
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В музее-заповеднике "Михайловское" пройдет выставка по постановкам МХАТа. Фото: Из собрания Пушкинского Заповедника.В музее-заповеднике "Михайловское" пройдет выставка по постановкам МХАТа. Фото: Из собрания Пушкинского Заповедника.
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В музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка, рассказывающая о постановках МХАТа по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе музея, в Научно-культурном центре расположатся декорации, эскизы, костюмы и различный реквизит.

История театра насчитывает 201 год. За это время на сцене было не мало постановок по пушкинским произведениям. Не все из них были успешными. Например в 1915 году «Пушкинский спектакль», поставленный по «Маленьким трагедиям», зрителям не понравился. Но после него остались замечательные декорации, подготовленные известным художником Александром Бенуа.

Также на выставке будут представлены экспонаты новейшей истории театра. Например, от постановки «Бориса Годунова», в которой сыграли Олег и Михаил Ефремовы. Это будут костюмы, задействованные в спектакле.

КОНКРЕТНО

Выставка будет работать с 3 по 7 апреля с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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