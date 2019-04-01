В Невеле жители недалеко от автостанции нашли минометную мину
В Невеле на улице Площадь Социализма жители обнаружили взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда из Великих Лук.
- Взрывоопасным предметом оказалась 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Спасатели оцепили территорию и обезвредили снаряд.
Инцидент произошел 31 марта . В этот же день Великолукские спасатели обезвреживали 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, обнаруженный жителями деревни Кислово. Накануне, 30 марта, саперы поисково-спасательного отряда из Великих Лук выезжали в садоводческое товарищество «Приозерное». Там дачники нашли 120-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.
КСТАТИ
Псковские спасатели также выезжали на разминирование взрывоопасного предмета. В деревне Подборовье жители нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Спасатели его обезвредили.
ИСТОЧНИК KP.RU