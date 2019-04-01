В Невеле жители недалеко от автостанции нашли минометную мину

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-01T10:08:27+03:00

В Невеле взрывоопасный предмет жители нашли в черте города. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Невеле на улице Площадь Социализма жители обнаружили взрывоопасный предмет. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда из Великих Лук.

- Взрывоопасным предметом оказалась 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Спасатели оцепили территорию и обезвредили снаряд.

Инцидент произошел 31 марта . В этот же день Великолукские спасатели обезвреживали 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, обнаруженный жителями деревни Кислово. Накануне, 30 марта, саперы поисково-спасательного отряда из Великих Лук выезжали в садоводческое товарищество «Приозерное». Там дачники нашли 120-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

КСТАТИ

Псковские спасатели также выезжали на разминирование взрывоопасного предмета. В деревне Подборовье жители нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Спасатели его обезвредили.

ИСТОЧНИК KP.RU