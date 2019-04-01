СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-01T10:24:05+03:00

За 2019 года в Себежском районе Псковской области зафиксирован первый лесной пожар. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Спасатели зафиксировали первый в 2019 году лесной пожар в Псковской области. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, огонь распространился на 0,7 гектара.

- Инцидент произошел в пяти километрах от деревни Зародище Себежского района, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Спасателям удалось полностью справиться с огнем. Причину возникновения пожара еще предстоит выяснить.

Не смотря на предостережения спасателей и угрозу штрафа, псковичи продолжают жечь сухую растительность на территории региона. За два выходных дня в псковской области зафиксировано 77 палов травы. Всего за время действия пожароопасного периода зафиксирован 281 такой случай. Пожары разошлись по площади больше 180 гектаров.

КСТАТИ

Сотрудники МЧС Призывают псковичей внимательнее относиться к природе и не жечь сухие растения. Если вы стали свидетелями пала травы, то об этом незамедлительно нужно сообщить пожарным, чтобы они могли вовремя все потушить и не допустить трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU