2019-04-01T11:10:39+03:00
Общество

В школах Гдовского района прокуратура обнаружила отсутствие двухразового питания

В одном из учреждений горячие обеды отсутствовали вовсе
НИКОЛЬ МИЛЛЕР
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Теперь в школах Гдовского района появится полноценное горячее питание для школьников.Теперь в школах Гдовского района появится полноценное горячее питание для школьников.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверила школы Гдовского района. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, комиссия выявила четыре школы, которые не соблюдают санитарные нормы.

В ходе ревизии общеобразовательных учреждений Гдовского района, выяснилось что, в Гдовской, Добручинской, Черневской и в Подборовской школах не работники столовых не соблюдают санитарные требования и нормативы. В этих школах учащиеся не получают двухразовое горячее питание. В Подборовской школе комплексные обеды для детей вовсе отсутствуют.

Теперь прокуратура Гдовского района выписала нарушителям предписание и проследит за тем, чтобы нарушения школы и администрация района устранили.

КСТАТИ

В Пскове в рамках акции «Родительский контроль» чиновники и родители учащихся проверили школьные столовые на соблюдение всех норм (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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