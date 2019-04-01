В Дно мужчина отравился угарным газом во время пожара в своей квартире

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-01T11:53:22+03:00

За выходные псковские спасатели 16 раз выезжали на тушение пожаров в постройках, но пострадавший был только на пожаре в Дно. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Дно произошел пожар в многоквартирном доме на улице Энергетиков. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента пострадал один человек.

- Сообщение о пожаре поступило 31 марта в 2.38, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и четыре спасателя.

Огонь повредил кровать и стену на площади два квадратных метра. Хозяин квартиры, мужчина 1941 года рождения, надышался угарным газом. Его сразу же госпитализировали в Дновскую районную больницу. Дознаватели во время работы на месте пожара установили, что причиной послужило неосторожное обращение с огнем.

КСТАТИ

В Псковской области в последние дни марта спасатели зарегистрировали лесной пожар (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU