В Дно мужчина отравился угарным газом во время пожара в своей квартире
В Дно произошел пожар в многоквартирном доме на улице Энергетиков. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента пострадал один человек.
- Сообщение о пожаре поступило 31 марта в 2.38, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и четыре спасателя.
Огонь повредил кровать и стену на площади два квадратных метра. Хозяин квартиры, мужчина 1941 года рождения, надышался угарным газом. Его сразу же госпитализировали в Дновскую районную больницу. Дознаватели во время работы на месте пожара установили, что причиной послужило неосторожное обращение с огнем.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU