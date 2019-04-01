Натравившему собаку на прохожих великолучанину грозит пять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-01T13:15:32+03:00

Злоумышленник оказался в следственном изоляторе после того, как натравил собаку на беззащитных людей. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Великих Луках перед судом предстанет мужчина, натравивший свою немецкую овчарку на людей, находившихся на автобусной остановке. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, за совершенное преступление злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгуливал собаку неподалеку от дома № 40 по улице Зверева. Питомец был без намордника. Об этом прохожие сделали мужчине замечание. Разозлившись, мужчина натравил собаку на людей, стоявших на автобусной остановке через дорогу, подав ей команды «Фас, взять». В результате собака укусила семилетнюю девочку и ее 21-летнюю сестру. Люди в ужасе поспешили спрятаться в ближайшем магазине. Однако мужчина не успокоился и дал собаке команду сидеть у входа в магазин, не давая никому возможности выйти.

Очевидцы сразу же позвонили в полицию, а также вызвали скорую помощь. Успокоить собаку удалось лишь специалисту-кинологу, прибывшему вместе с нарядом полиции. Пострадавшим от укусов собаки сестрам медики оказали первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU