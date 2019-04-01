2019-04-01T16:45:33+03:00
Общество

В интернете обсуждается шутка о переводе футболистов Кокорина и Мамаева в псковское СИЗО

Футболисты продолжают отбывать заключение в Бутырском следственного изолятора в Москве
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В первоапрельской шутке утверждалось, что Кокорин и Мамаев смогут играть в футбол в пределах Пскова.В первоапрельской шутке утверждалось, что Кокорин и Мамаев смогут играть в футбол в пределах Пскова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Интернете активно обсуждается первоапрельская шутка о переводе футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в псковское СИЗО. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», информация об этом появилась в телеграм-канале некоммерческой общественной организации «Псковский спорт».

В новости рассказывается о том, что решение о переводе футболистов в псковское СИЗО было принято совместными усилиями ФСИН, Российского футбольного союза, а также руководством футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар». Кроме того, в новости написано о том, что Кокорину и Мамаеву будет разрешено тренироваться на стадионе ФК «Псков-747», а также принимать участие в игре псковских любительских команд, не покидая пределов города.

Первоапрельская шутка быстро раскрылась. Футболисты продолжат ожидать приговор суда за хулиганство в следственном изоляторе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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