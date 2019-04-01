С 10 апреля в Псковской области начнет действовать запрет на использование судов с моторами

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-01T15:26:47+03:00

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В Псковской области с 10 апреля начнет действовать запрет на использование судов с моторами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, он продлится вплоть до 15 июня.

Запрет коснется абсолютно всех водоемов области: и рек, и озер. Будет запрещено движение на моторных плавательных средствах всех типов: с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями. Под запрет также попадут гидроциклы.

Такие меры направлены на то, чтобы не беспокоить рыб.. Кроме того, на Псковском, Чудском и Теплом озерах в связи с нерестом рыбы установлен запрет на вылов судака и леща, который продлится с 25 апреля по 15 июня. Также нельзя будет ловить щуку с 1 апреля по 15 мая. На остальных водоемах установлен запрет на лов щуки с 1 апреля по 10 мая, а судака - с 5 мая по 15 июня. Добывать раков запрещено от начала таяния льда до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU