Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул пост

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-01T15:59:01+03:00

Олег Добрынин, по неподтвержденным данным, отправится в Санкт-Петербург. Фото: фото героя публикации из социальных сетей.

По неподтвержденным данным, он выбрал работу, не связанную с государственной службой

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Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул свой пост. Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» источник в аппарате администрации региона, Олег Владимирович написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По неподтвержденной информации, Олег Добрынин отправиться в Санкт-Петербург, где и займет новую должность. Как сообщает источник, она не будет связана с государственной службой. Последним рабочим днем в качестве руководителя управления У Олега Добрынина стала пятница, 29 марта.

Кто возглавит подразделение пока что неизвестно.

КОНКРЕТНО

Олег Добрынин больше 20 лет проработал в Псковской области на различных должностях, связанных с распространением информации. С конца 90-х годов Олег Владимирович руководил службой информации ГТРК «Псков». За трудовую деятельность он успел побывать начальником информационно-аналитического отдела Псковского областного Собрания депутатов, начальником управления информационной политики администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU