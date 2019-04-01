Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул пост
Руководитель управления информационной политики администрации Псковской области Олег Добрынин покинул свой пост. Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» источник в аппарате администрации региона, Олег Владимирович написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По неподтвержденной информации, Олег Добрынин отправиться в Санкт-Петербург, где и займет новую должность. Как сообщает источник, она не будет связана с государственной службой. Последним рабочим днем в качестве руководителя управления У Олега Добрынина стала пятница, 29 марта.
Кто возглавит подразделение пока что неизвестно.
КОНКРЕТНО
Олег Добрынин больше 20 лет проработал в Псковской области на различных должностях, связанных с распространением информации. С конца 90-х годов Олег Владимирович руководил службой информации ГТРК «Псков». За трудовую деятельность он успел побывать начальником информационно-аналитического отдела Псковского областного Собрания депутатов, начальником управления информационной политики администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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