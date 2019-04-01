2019-04-01T18:33:40+03:00
Происшествия

В Пскове сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после долгой погони

За многочисленные нарушения ему грозит крупный штраф
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Больше получаса пьяный водитель пытался уйти от погони по улицам Пскова.Больше получаса пьяный водитель пытался уйти от погони по улицам Пскова.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Пскове наряд отдельной роты ДПС задержал водителя после продолжительной погони. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она продолжалась около получаса.

Инспекторы хотели остановить автомобиль «Опель Астра» 31 марта в 02.30 ночи на улице Труда. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. Полицейские организовали за ним погоню.

Нарушитель проехал по улицам Труда, Звездной, Инженерной, Вокзальной, Октябрьскому проспекту, по пути игнорируя красный свет светофоров. На улице Металлистов возле дома № 8 машина удалось остановить, а водитель задержать. Налицо были признаки сильного алкогольного опьянения, от освидетельствования водитель отказался. Кроме того, в машине отсутствовала страховка.

За все нарушения мужчине гровит крупный административный штраф и лишение прав.

Ночная погоня полицейских за пьяным нарушителем по улицам Пскова..Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24