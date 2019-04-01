В Пскове сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после долгой погони

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-01T18:33:40+03:00

Больше получаса пьяный водитель пытался уйти от погони по улицам Пскова. Фото: Олег ЗОЛОТО

За многочисленные нарушения ему грозит крупный штраф

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В Пскове наряд отдельной роты ДПС задержал водителя после продолжительной погони. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она продолжалась около получаса.

Инспекторы хотели остановить автомобиль «Опель Астра» 31 марта в 02.30 ночи на улице Труда. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. Полицейские организовали за ним погоню.

Нарушитель проехал по улицам Труда, Звездной, Инженерной, Вокзальной, Октябрьскому проспекту, по пути игнорируя красный свет светофоров. На улице Металлистов возле дома № 8 машина удалось остановить, а водитель задержать. Налицо были признаки сильного алкогольного опьянения, от освидетельствования водитель отказался. Кроме того, в машине отсутствовала страховка.

За все нарушения мужчине гровит крупный административный штраф и лишение прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/700631" frameborder="0"></iframe> Ночная погоня полицейских за пьяным нарушителем по улицам Пскова..Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU