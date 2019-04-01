В Пскове сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после долгой погони
В Пскове наряд отдельной роты ДПС задержал водителя после продолжительной погони. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она продолжалась около получаса.
Инспекторы хотели остановить автомобиль «Опель Астра» 31 марта в 02.30 ночи на улице Труда. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. Полицейские организовали за ним погоню.
Нарушитель проехал по улицам Труда, Звездной, Инженерной, Вокзальной, Октябрьскому проспекту, по пути игнорируя красный свет светофоров. На улице Металлистов возле дома № 8 машина удалось остановить, а водитель задержать. Налицо были признаки сильного алкогольного опьянения, от освидетельствования водитель отказался. Кроме того, в машине отсутствовала страховка.
За все нарушения мужчине гровит крупный административный штраф и лишение прав.
Ночная погоня полицейских за пьяным нарушителем по улицам Пскова..Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU