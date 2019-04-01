Должность руководителя комитета по охране памятников Псковской области покинула Елена Яковлева

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-01T17:14:01+03:00

Елена Яковлева возглавляла комитет по охране памятников на протяжении 6 лет. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Решения о преемнике пока что не принято

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Должность руководителя комитета по охране памятников покинула Елена Яковлева. Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» источник в аппарате администрации Псковской области, имя преемника пока что неизвестно.

Пост руководителя комитета Елена Александровна занимала с 2013 года. Ее назначение согласовало министерство культуры Российской Федерации. Тогда Елена Яковлева заняла руководящее место в подразделении, которое только начало свою деятельность.

На какую работу устроится Елена Александровна источник также не сообщает.

СПРАВКА «КП»

Елена Яковлева до назначения на пост руководителя комитета по охране памятников руководила «Археологическим центром Псковской области». Елена Александровна имеет историческое образование, аспирантуру закончила в 2002 году.

КСТАТИ

Стало также известно, что свой пост покинул руководитель комитета информационной политики Олег Добрынин.

ИСТОЧНИК KP.RU